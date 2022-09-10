В Польше критикуют немцев за медленные решения по поддержке Украины в войне

По его словам, Польшу очень разочаровывает позиция немцев, особенно которая была в первые месяцы войны, ведь с самого начала в Варшаве были убеждены, что Украина борется не только за собственное выживание, но и свободу Европы.

"Если Украина упадет, то это будет лишь вопрос времени, прежде чем Путин нападет на следующую страну. Поляков разочаровало то, что немцы так поздно осознали свои ошибки в энергетической политике. Россия использует трубопроводы как оружие, энергетическая политика является инструментом ведения войны. Украина давала отпор врагу быстрее, чем немцы принимали решения", - заявил Моравецкий.

Напомним, что вчера польский премьер Матеуш Моравецкий прибыл с визитом в Киев, во время которого встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Во время своего визита он рассказал о новом плане президента РФ Владимира Путина по Украине и обратился к странам Евросоюза с призывом выделить Киеву обещанный транш в 9 млрд евро.

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