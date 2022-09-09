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Ферстаппен і ще 5 пілотів втратять позиції на старті Гран-прі Італії

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Монца, П'ятниця 09 вересня 2022 16:29
Ферстаппен і ще 5 пілотів втратять позиції на старті Гран-прі Італії Фото: Макс Ферстаппен під час вільної практики в Монці (Red Bull Content Pool)
Автор: Антон Федорців

Зі штрафами за технічні зміни на болідах перед етапом Формули-1 в італійській Монці зіткнеться низка пілотів на чолі з чинним чемпіоном і лідером цьогорічної першості Максом Ферстаппеном.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт чемпіонату.

Пілот "Ред Булла" покараний втратою п'яти місць на стартовій решітці за зміну двигуна внутрішнього згоряння. Натомість його партнер по команді – Серхіо Перес – стартуватиме з кінця пелотону.

Мексиканець повністю замінив усю силову установку. На такий крок також пішли Карлос Сайнс ("Феррарі") та Льюїс Хемілтон ("Мерседес"). Також за заміну компонентів болідів втратить позиції і Валттері Боттас із "Альфа Ромео". Натомість Юкі Цунода ("Альфа Таурі") отримав штраф на 10 позицій за перебір попереджень упродовж сезону.

Вочевидь, боротьба за перемогу в кваліфікації тепер розгорнеться між пілотом "Феррарі" Шарлем Леклером і другим номером "Мерседеса" Джорджем Расселлом. Під час перших вільних заїзів у п'ятницю вони показали перший і третій часи відповідно.

Напередодні пілоти "Феррарі" презентували спеціальні шоломи до Гран-прі Італії-2022. Леклер і Сайнс на рідній для Скудерії трасі виступатимуть у жовтому на честь 75-х роковин створення боліда Ferrari 125 S.

До слова, німецький "Порше" не домовився з "Ред Булл" про купівлю половини команди Формули-1.

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