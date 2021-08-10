Україна засудила утиски ПЦУ та інших релігійних громад в окупованому Криму
МЗС засудив утиск Православної церкви України та інших релігійних громад в окупованому Криму. Дипломати закликали Росію дотримуватися норм міжнародного права.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву МЗС України.
"Рішуче засуджуємо черговий акт утисків російських окупантів проти православної Церкви України в Криму", - йдеться в заяві.
У МЗС підкреслили, що Росія, як держава-окупант, повинна дотримуватися норм міжнародного права і припинити утиски ПЦУ та інших релігійних громад у Криму.
У відомстві зазначили, що за час окупації Криму переслідування священнослужителів різних конфесій, порушення прав у галузі свободи совісті та віросповідання набули системного характеру.
Нагадаємо, 8 серпня представники так званого "Центру протидії екстремізму" російського окупаційного режиму в Криму увірвалися в монастир Святого Димитрія Солунського Кримської єпархії ПЦУ, що знаходиться в селі Балки, Білогірського району. Силовики зірвали богослужіння під приводом порушення законодавства РФ.
Відзначити, зрив богослужіння в храмі ПЦУ в Криму засудило посольство США в Україні.
Як повідомляло РБК-Україна, Кабмін найближчими днями прийме санкції проти осіб, причетних до перешкоджання діяльності ПЦУ в окупованому Криму.