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Україна засудила утиски ПЦУ та інших релігійних громад в окупованому Криму

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Київ, Вівторок 10 серпня 2021 18:15
Україна засудила утиски ПЦУ та інших релігійних громад в окупованому Криму Фото: МЗС України засудив утиски ПЦУ в окупованому Криму (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитрий Кузнецов

МЗС засудив утиск Православної церкви України та інших релігійних громад в окупованому Криму. Дипломати закликали Росію дотримуватися норм міжнародного права.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву МЗС України.

"Рішуче засуджуємо черговий акт утисків російських окупантів проти православної Церкви України в Криму", - йдеться в заяві.

У МЗС підкреслили, що Росія, як держава-окупант, повинна дотримуватися норм міжнародного права і припинити утиски ПЦУ та інших релігійних громад у Криму.

У відомстві зазначили, що за час окупації Криму переслідування священнослужителів різних конфесій, порушення прав у галузі свободи совісті та віросповідання набули системного характеру.

Нагадаємо, 8 серпня представники так званого "Центру протидії екстремізму" російського окупаційного режиму в Криму увірвалися в монастир Святого Димитрія Солунського Кримської єпархії ПЦУ, що знаходиться в селі Балки, Білогірського району. Силовики зірвали богослужіння під приводом порушення законодавства РФ.

Відзначити, зрив богослужіння в храмі ПЦУ в Криму засудило посольство США в Україні.

Як повідомляло РБК-Україна, Кабмін найближчими днями прийме санкції проти осіб, причетних до перешкоджання діяльності ПЦУ в окупованому Криму.

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МЗС Крим ПЦУ
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