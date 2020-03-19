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Україна зупинила експорт спирту через коронавірус

Новини » Коронавірус     19.03.2020 - 18:12
Україна зупинила експорт спирту через коронавірус
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Укрспирт відновить експорт як тільки забезпечить продуктом український ринок

Державно підприємство "Укрспирт" тимчасово призупинило експорт спирту через пандемію коронавірусу. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу компанії.

В "Укрспирті" пояснили, що припинили експорт у зв’язку з підвищеним попитом на спирт в Україні на фоні поширення вірусу.

"Ми прийняли державницьку позицію - у першу чергу, подбати про українців. Через пандемію коронавірусу ми спостерігаємо підвищений попит на медичний спирт не лише всередині країни, а й ззовні. Тому ми вирішили призупинити експорт спирту. Спочатку потрібно повністю забезпечити ринок України", - зазначив в.о. директора ДП Сергій Блескун.

За його словами, "Укрспирт" відновить експорт після того, як повністю забезпечить ним внутрішній ринок України.

Нагадаємо, за прогнозами Національного банку, світова економічна криза, викликана пандемією коронавірусу, негативно позначиться на Україні, однак поки що цей вплив не дуже відчутний.

Також РБК-Україна повідомляло, що продовольство займає більше половини в експорті товарів з України. У зв'язку з цим в Національному банку не очікують значних проблем з платіжним балансом.

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