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Украина остановила экспорт спирта из-за коронавируса

Новости » Коронавирус     19.03.2020 - 18:12
Украина остановила экспорт спирта из-за коронавируса
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Укрспирт возобновит экспорт как только обеспечит продуктом украинский рынок

Государственно предприятие "Укрспирт" временно приостановило экспорт спирта из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу компании.

В "Укрспирте" объяснили, что прекратили экспорт в связи с повышенным спросом на спирт в Украине на фоне распространения вируса.

"Мы приняли государственную позицию - в первую очередь, позаботиться об украинцах. Из-за пандемии коронавируса мы наблюдаем повышенный спрос на медицинский спирт не только внутри страны, но и извне. Поэтому мы решили приостановить экспорт спирта. Сначала нужно полностью обеспечить рынок Украины", - отметил и.о. директора ГП Сергей Блескун.

По его словам, "Укрспирт" возобновит экспорт после того, как полностью обеспечит им внутренний рынок Украины.

Напомним, по прогнозам Национального банка, мировой экономический кризис, вызванный пандемией коронавируса, негативно скажется на Украине, однако пока это влияние не очень ощутимо.

Также РБК-Украина сообщало, что продовольствие занимает более половины в экспорте товаров из Украины. В связи с этим в Национальном банке не ожидают значительных проблем с платежным балансом.

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