Україна спростувала заяву Путіна про постачання дешевого газу з Німеччини

Центр стратегічних комунікацій при Міністерстві Культури спростував заяву президента РФ Володимира Путіна про постачання в Україну дешевого газу з Німеччини . Там зазначили, що такий транзит можливий тільки за певних умов, які на цей момент відсутні.

У центрі підкреслили, що після заяви Путіна звернулися за поясненнями до оператора ГТС України. У компанії повідомили, що імпорт газу з Польщі в Україну за весь 2021 рік склав 77 млн кубічних метрів, що менше добових потужностей транзиту через польську територію до Німеччини (95 млн кубометрів на добу).

"Всього транзит до Німеччини через Польщу у 2021 році склав понад 20 млрд кубометрів. Іншими словами, обсяг імпорту з Польщі в Україну за весь рік не досяг навіть обсягу добової потужності транзиту до Німеччини через Польщу", - підкреслили в центрі.

Також наголошується, що на сьогодні Україна може отримувати газ з Польщі тільки віртуальним реверсом, тобто при прокачуванні газу з українкою на польську територію.

"За 24 дні грудня, в Україну з Польщі було поставлено всього 5,7 млн кубічних метрів", - уточнили в центрі.