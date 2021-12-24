ru ua
Сб, 25 грудня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Україна спростувала заяву Путіна про постачання дешевого газу з Німеччини

Новость на русском →
Київ, П'ятниця 24 грудня 2021 19:22
Україна спростувала заяву Путіна про постачання дешевого газу з Німеччини Фото: Україна спростувала заяви Путіна про постачання газу з Німеччини (Sean Gallup / Getty Images)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Центр стратегічних комунікацій при Міністерстві Культури спростував заяву президента РФ Володимира Путіна про постачання в Україну дешевого газу з Німеччини. Там зазначили, що такий транзит можливий тільки за певних умов, які на цей момент відсутні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки.

У центрі підкреслили, що після заяви Путіна звернулися за поясненнями до оператора ГТС України. У компанії повідомили, що імпорт газу з Польщі в Україну за весь 2021 рік склав 77 млн кубічних метрів, що менше добових потужностей транзиту через польську територію до Німеччини (95 млн кубометрів на добу).

"Всього транзит до Німеччини через Польщу у 2021 році склав понад 20 млрд кубометрів. Іншими словами, обсяг імпорту з Польщі в Україну за весь рік не досяг навіть обсягу добової потужності транзиту до Німеччини через Польщу", - підкреслили в центрі.

Також наголошується, що на сьогодні Україна може отримувати газ з Польщі тільки віртуальним реверсом, тобто при прокачуванні газу з українкою на польську територію.

"За 24 дні грудня, в Україну з Польщі було поставлено всього 5,7 млн кубічних метрів", - уточнили в центрі.

Зазначимо, Російський "Газпром" п'ятий день не бронює потужності "Ямал-Європа". В результаті газопровід перейшов в реверсний режим - із заходу на схід. На цьому тлі Путін заявив, що Німеччина постачає газ в Україну.

Як раніше повідомив гендиректор Оператора ГТС Сергій Макогон, "Газпром" знизив постачання газу до Європи через Польщу та Україну.

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир Путін Україна Германия Газ
NEWS
Росія продовжує стягувати війська до України. Опубліковано фото з супутника
Росія продовжує стягувати війська до України. Опубліковано фото з супутника
DAILY
Битва за Україну. Чи хоче Путін нової війни і на що готовий Захід
Владислав Красінськийзаступник головного редактора Битва за Україну. Чи хоче Путін нової війни і на що готовий Захід