ru ua
Пт, 24 грудня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

"Газпром" зменшує постачання газу до ЄС. Встановлено рекорд з відбору блакитного палива зі сховищ

Новость на русском →
Європа, П'ятниця 24 грудня 2021 12:02
"Газпром" зменшує постачання газу до ЄС. Встановлено рекорд з відбору блакитного палива зі сховищ Фото: "Газпром" знизив постачання газу до Європи (Getty Images)
Автор: Іванна Шовкун

Російський концерн "Газпром" знизив постачання газу до ЄС через Польщу та Україну. Тому Європа встановила рекорд з відбору газу зі сховищ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пост гендиректора Оператора ГТС Сергія Макогона у Facebook.

"Він став максимальним з початку опалювального сезону, досягнувши 762 мільйонів кубометрів. Також встановлено новий рекорд за всю історію спостережень, тобто з 2011 року щодо підйому газу для цього дня. Загалом, наповненість сховищ з початку сезону скоротилася до 62,9 мільярда кубометрів, що становить 58,3 відсотка від обсягу та на 22 мільярди кубометрів менше, ніж минулого року”, - написав Макогон.

За його словами, "Газпром" знову не став бронювати допомогу у поставках магістральним газопроводом "Ямал-Європа". Концерн знизив транзит через Україну з 109 млн м3 на добу до 87,7 млн.

"Зниження поставок газу в ЄС у час, коли його вартість досягла 2000 доларів, говорить про те, що це не економічні рішення, а суто політичні, які мають на меті збільшити тиск на ЄС із запуску "Північного потоку-2" на умовах РФ", - підсумував гендиректор Оператора ГТС.

&quot;Газпром&quot; зменшує постачання газу до ЄС. Встановлено рекорд з відбору блакитного палива зі сховищ

Нагадаємо, з 1 січня 2022 року Угорщина почне постачати Україні гарантовані обсяги газу. Угода дозволить щодня транспортувати до 8 млн. кубометрів газу.

Читайте РБК-Україна в Google News
Газ Європа
NEWS
Росія продовжує стягувати війська до України. Опубліковано фото з супутника
Росія продовжує стягувати війська до України. Опубліковано фото з супутника
DAILY
Битва за Україну. Чи хоче Путін нової війни і на що готовий Захід
Владислав Красінськийзаступник головного редактора Битва за Україну. Чи хоче Путін нової війни і на що готовий Захід