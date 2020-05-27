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Україна в ООН закликала Росію припинити насильство на Донбасі

Новини » Політика     27.05.2020 - 02:24
Україна в ООН закликала Росію припинити насильство на Донбасі
Фото: нарада ООН (un.org)

РФ закликали виконати домовленості "нормандської четвірки"

Постійне представництво України в ООН закликав Росію припинити насильство на окупованому Донбасі. Таким чином дипломати відреагували на загибель українського солдата 26 травня.

Про це повідомляється в Twitter представництва України в ООН.

Українські дипломати закликали Російську Федерацію дотримуватися Мінських угод і домовленостей "нормандської четвірки".

"Сьогодні російські війська почали атаку на Донбасі, вбивши українського солдата. Режим припинення вогню порушується щодня. Росія повинна відмовитися від насильства і логіки війни і виконати свої зобов'язання у відповідності з погодженими результатами саміту N4 в Парижі і Мінськими угодами", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, в результаті обстрілу увечері 26 травня на Донеччині загинув військовослужбовець.

Також повідомлялося, що вчора українські військові потрапили під обстріл біля Водяного.

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Автор: Инна Собора

Теги Новини України ООНДонбас
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