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На Донбасі загинув український військовий

Новини » Надзвичайні події     26.05.2020 - 21:51
На Донбасі загинув український військовий
Фото: ситуація на Донбасі (flickr)

Бойовики під час обстрілу застосували кулемети і стрілецьку зброю

У районі проведення операції Об'єднаних сил бойовики обстріляли українські позиції в Донецькій області. В результаті обстрілу загинув військовослужбовець.

Про це повідомляє прес-центр ООС.

Так, незаконні збройні формування застосували великокаліберні кулемети і стрілецьку зброю.

"На жаль, один військовослужбовець Збройних сил України отримав кульове поранення несумісні з життям", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, з початку доби, 25 травня, бойовики один раз порушили режим припинення вогню на Донбасі.

Крім того, у травні жертвами обстрілу стали 9 мирних жителів Донбасу.

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Автор: Валерія Мрачковська

Теги Новини України ДонбасООС
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