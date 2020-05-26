На Донбасі загинув український військовий

Бойовики під час обстрілу застосували кулемети і стрілецьку зброю
У районі проведення операції Об'єднаних сил бойовики обстріляли українські позиції в Донецькій області. В результаті обстрілу загинув військовослужбовець.
Про це повідомляє прес-центр ООС.
Так, незаконні збройні формування застосували великокаліберні кулемети і стрілецьку зброю.
"На жаль, один військовослужбовець Збройних сил України отримав кульове поранення несумісні з життям", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, з початку доби, 25 травня, бойовики один раз порушили режим припинення вогню на Донбасі.
Крім того, у травні жертвами обстрілу стали 9 мирних жителів Донбасу.
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Автор: Валерія Мрачковська