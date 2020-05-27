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Украина в ООН призвала Россию прекратить насилие на Донбассе

Новости » Политика     27.05.2020 - 02:24
Украина в ООН призвала Россию прекратить насилие на Донбассе
Фото: совещание ООН (un.org)

РФ призвали выполнить договоренности "нормандской четверки"

Постоянное представительство Украины в ООН призвало Россию прекратить насилие на оккупированном Донбассе. Таким образом дипломаты отреагировали на гибель украинского солдата 26 мая.

Об этом сообщается в Twitter представительства Украины в ООН.

Украинские дипломаты призвали Российскую Федерацию придерживатся Минских соглашений и договоренностей "нормандской четверки".

"Сегодня российские войска начали атаку на Донбассе, убив украинского солдата. Режим прекращения огня нарушается ежедневно. Россия должна отказаться от насилия и логики войны и выполнить свои обязательства в соответствии с согласованными результатами саммита N4 в Париже и Минскими соглашениями", - говорится в сообщении.

Напомним, в результате обстрелов вечером 26 мая на Донбассе погиб военнослужащий.

Также сообщалось, что вчера украинские военные попали под обстрел возле Водяного.

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Автор: Инна Собора

Теги Новости Украины ООНДонбасс
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