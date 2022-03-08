Україна в ООН закликала Червоний Хрест допомогти з вивезенням тисяч тіл до Росії

Постійний представник України при ООН Сергій Кислиця закликав Міжнародний Комітет Червоного Хреста надати Україні допомогу з вивезення багатьох тисяч трупів російських солдатів. Багато з них розкладаються на полях України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укрінформ".

Україна закликає Міжнародний Комітет Червоного Хреста створити базу даних знищених окупантів і військовополонених на базі Центрального агентства МКЧХ з розшуку зниклих, а також надати допомогу в поверненні останків убитих загарбників до Росії, зазначив постпред. "Враховуючи, що російське керівництво намагається приховати реальні втрати і рішуче заперечує будь-які розмови про способи повернення тіл їхніх солдатів, Україна стикається з додатковою загрозою кризи у сфері охорони здоров'я. Йдеться про багато тисяч тіл, які розкладаються на полях України - про тіла російських солдатів", - зазначив він.