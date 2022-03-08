Україна в ООН закликала Червоний Хрест допомогти з вивезенням тисяч тіл до Росії

Постійний представник України при ООН Сергій Кислиця закликав Міжнародний Комітет Червоного Хреста надати Україні допомогу з вивезення багатьох тисяч трупів російських солдатів. Багато з них розкладаються на полях України.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укрінформ".
Україна закликає Міжнародний Комітет Червоного Хреста створити базу даних знищених окупантів і військовополонених на базі Центрального агентства МКЧХ з розшуку зниклих, а також надати допомогу в поверненні останків убитих загарбників до Росії, зазначив постпред.
"Враховуючи, що російське керівництво намагається приховати реальні втрати і рішуче заперечує будь-які розмови про способи повернення тіл їхніх солдатів, Україна стикається з додатковою загрозою кризи у сфері охорони здоров'я. Йдеться про багато тисяч тіл, які розкладаються на полях України - про тіла російських солдатів", - зазначив він.
Нагадаємо, російське командування розпорядилося вилучати документи біля особового складу, який воює в Україні та ховатиме загиблих у братських могилах. У зв'язку з цим, "Укрзалізниця" відкликає вагони-рефрижиратори з точок для збору останків тіл загиблих солдатів РФ.
За 12 днів війни з Україною втрати російської сторони склали понад 11 тисяч військових.
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