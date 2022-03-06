Понад 11 тисяч осіб: у Генштабі розповіли про втрати російських військових
Фото: Росія у війні проти України втратила понад 11 тисяч військовослужбовців (Getty Images)
У Генеральному штабі Збройних сил України розповіли про втрати російських військових на 11 день війни. З 24 лютого кількість убитих російських окупантів становить понад 11 тисяч осіб.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Генштабу ЗСУ в Facebook.
Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 06.03 орієнтовно склали:
- особового складу - понад 11 тисяч осіб,
- танків-285,
- бойових броньованих машин-985,
- артилерійських систем-109,
- РСЗВ (реактивна система залпового вогню) - 50,
- засоби ППО-21,
- літаків-44,
- вертольотів-48,
- автомобільної техніки-447,
- легкі швидкісні катери - 2,
- цистерн з ПММ-60,
- безпілотники оперативно-тактичного рівня-4.
"Дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій", - йдеться в повідомленні.
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