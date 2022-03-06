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Понад 11 тисяч осіб: у Генштабі розповіли про втрати російських військових

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Неділя 06 березня 2022 09:25
Понад 11 тисяч осіб: у Генштабі розповіли про втрати російських військових Фото: Росія у війні проти України втратила понад 11 тисяч військовослужбовців (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

У Генеральному штабі Збройних сил України розповіли про втрати російських військових на 11 день війни. З 24 лютого кількість убитих російських окупантів становить понад 11 тисяч осіб.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Генштабу ЗСУ в Facebook.

Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 06.03 орієнтовно склали:

  • особового складу - понад 11 тисяч осіб,
  • танків-285,
  • бойових броньованих машин-985,
  • артилерійських систем-109,
  • РСЗВ (реактивна система залпового вогню) - 50,
  • засоби ППО-21,
  • літаків-44,
  • вертольотів-48,
  • автомобільної техніки-447,
  • легкі швидкісні катери - 2,
  • цистерн з ПММ-60,
  • безпілотники оперативно-тактичного рівня-4.

"Дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій", - йдеться в повідомленні.

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