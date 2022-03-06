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Загиблих росіян ховатимуть у братських могилах. УЗ відкликає вагони-рефрижиратори

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Неділя 06 березня 2022 14:36
Загиблих росіян ховатимуть у братських могилах. УЗ відкликає вагони-рефрижиратори
Автор: Юрій Дощатов

Російське командування розпорядилося вилучати документи у особового складу, який воює в Україні та ховати загиблих у братських могилах. У зв'язку з цим "Укрзалізниця" відкликає вагони-рефрижиратори з точок для збирання останків тіл загиблих солдатів РФ.

Про це повідомляє РБК-Украина з посиланням на повідомлення голови "Укрзалізниці" Олександра Камишина у Telegram.

Так, Камишин опублікував документ, підписаний заступником Міністра оборони РФ Олексієм Криворучко. У тексті документа, зокрема, наказується "ховати тіла російських солдатів у братських могилах або знищувати на місці».

Поховання можуть проводитись у Білорусі та на території України, якщо вивезти тіла не вдасться.

У зв'язку з цим "Укрзалізниця" відкликає свої вагони-рефрижиратори з точок для збирання останків тіл загиблих солдатів російської армії. Як повідомляється, 20 вагонів УЗ три доби простояли на станції Фастів, Одеса-Застава, Подільськ, Мерефа та Запоріжжя.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що за 11 днів війни з Україною потери российской стороны составили 11 тысяч военных. Окрім того, украинским войскам удалось сбить уже 88 самолетов и вертолетов.

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