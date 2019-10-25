Україна в ООН закликала бойовиків "ДНР" негайно звільнити Асєєва

Україна в ООН засудила ув'язнення окупаційною владою у Донецьку журналіста Станіслава Асєєва і зажадала звільнити його негайно і без всяких умов. Заяву оприлюднив на засіданні Третього комітету ГА ООН посол з особливих доручень МЗС України Олег Герасименко, повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укрінформ".

"Незважаючи на звільнення Росією 35 українців, в тому числі Олега Сенцова і Володимира Балуха, Кремль продовжує вперто ігнорувати заклики міжнародних організацій, політичних лідерів громадянського суспільства звільнити інших українців, позбавлених волі за політично мотивованими звинуваченнями", - зазначив дипломат.

Він наголосив, що російська окупаційна влада на українській території продовжує засуджувати до ув'язнення громадян України за їхні переконання.

"Свобода переконань і їхнє вільне висловлювання перебуває там (на окупованих територіях, - ред.) під особливою загрозою, її фактично не існує. Всього кілька днів тому український журналіст Станіслав Асєєв був засуджений російською окупаційною адміністрацією в Донецьку до 15 років позбавлення волі", - констатував представник України.

Герасименко підкреслив, що українська сторона засуджує це рішення і вимагає негайного і безумовного звільнення журналіста Асєєва".

Нагадаємо, 22 жовтня російсько-окупаційні сили засудили Асєєва до 15 років тюремного ув'язнення. Бойовики звинуватили журналіста в "шпигунстві" і "закликах до екстремістської діяльності". Крім того, окупанти стверджують, що Асєєв передавав дані українським спецслужбам і вербував людей для збору і передачі військових відомостей.

Негайно звільнити українського журналіста Асєєва, незаконно заарештованого в так званій "ДНР", закликали в Європейському союзі. В заяві представництва ЄС в Україні зазначається, що Асєєв, а також всі незаконно затримані українські громадяни повинні бути негайно звільнені.