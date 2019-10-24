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Країни Балтії закликали звільнити журналіста Асєєва

Новини » Політика    24.10.2019 - 19:48
Країни Балтії закликали звільнити журналіста Асєєва
Фото: Станіслав Асєєв (facebook.com/egor.firsov)

Арешт Асєєва назвали нападом на свободу ЗМІ та права журналістів

Литва та Латвія засудили ув'язнення українського журналіста Станіслава Асєєва так званим "судом" незаконного формування "Донецька народна республіка" та закликали негайно його звільнити. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяви міністрів закордонних справ цих країн.

Так, глава литовського зовнішньополітичного відомства Лінас Лінкявічюс у Twitter заявив, що ув'язнення Асєєва у так званій "ДНР" є абсолютно неприйнятним та обурливим нападом на свободу вираження поглядів та права журналістів. Він наголосив, що Литва вимагає негайно звільнити українського журналіста.

Країни Балтії закликали звільнити журналіста Асєєва

Також негайно звільнити Асєєва на своїй сторінці у Twitter закликав міністр закордонних справ Латвії Едгар Рінкевич. Глава латвійського МЗС назвав ув'язення українського журналіста шокуючим та кричущим нападом на вільні та незалежні ЗМІ.

Країни Балтії закликали звільнити журналіста Асєєва

Нагадаємо, раніше негайно звільнити українського журналіста Асєєва, незаконно ув'язненого у так званій "ДНР", закликали в Європейському союзі. У заяві представництва ЄС в Україні наголошується, що Асєєв, а також всі незаконно затримані українські громадяни повинні бути негайно звільнені.

Як відомо, 22 жовтня російсько-окупаційні сили засудили Асєєва до 15 років тюремного ув'язнення. Бойовики звинуватили журналіста у "шпигунстві" та "закликах до екстремістської діяльності". Крім того, окупанти стверджують, що Асєєв передавав дані українським спецслужбам та вербував осіб для збору та передачі військових відомостей.

Комітет захисту журналістів вимагає звільнити Асєєва Україна в ООН порушить питання щодо ув’язненого в "ДНР" Асеева
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