Вся Україна перейшла в "зелену" зону карантину
Фото: в Україні діє "зелений" рівень епідеміологічної ситуації (Віталій Носач, РБК-Україна)
В Україні всі області перейшли в "зелену" зону карантину. В цій зоні діють найслабші карантинні обмеження.
Про це повідомляє прес-служба МОЗ.
Згідно з даними МОЗ, вся Україна перешла в "зелену" зону.
У цій зоні діють такі обмеження:
- масковий режим у громадських будівлях,
- масові заходи за участі більше 50 осіб,
- кінотеатри та заклади культури з наповненістю не більше 50% місць у кожному окремому кінозалі або залі,
- перевезення пасажирів тільки в межах сидячих місць,
- відвідування закладів дошкільної, шкільної, позашкільної та спеціалізованої освіти, якщо на самоізоляції понад 50% дітей та персоналу закладу.
Зазначимо, за процедурою в "зелену" зону переводить МОЗ, але остаточне рішення повинна прийняти держкомісія ТЕБ та НС. Після її рішення все області офіційно стануть "зеленими".
РБК-Україна писало, що Кабінет міністрів України переглянув обмеження адаптивного карантину, який діє на території країни. Зокрема, тепер ресторанам дозволено працювати цілодобово.
Зазначимо, вчені дали прогноз розвитку COVID в Україні до кінця червня.