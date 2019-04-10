Україна схвалила угоду з НАТО про фонд для розмінування

Український уряд на засіданні 10 квітня затвердив угоду з НАТО про проект трастового фонду для розмінування. Відповідні документи є у розпорядженні РБК-Україна.

Відзначимо, Україна і НАТО підписали угоду про реалізацію проекту трастового фонду по знешкодженню вибухонебезпечних предметів та протидії саморобним вибуховим пристроям 13 грудня 2018. Виконання угоди дозволить підготувати документацію, а також досягти сумісності сил України та НАТО для захисту цивільного населення від загрози вибухових пристроїв.

Фото: постанова Кабміну

Нагадаємо, раніше посольство США заявило, що Україні загрожує припинення донорського фінансування протимінної діяльності через відсутність норми у відповідному законі. У посольстві також підкреслили, що міни залишаються загрозою №1 для цивільного населення Донбасу.

Раніше також країни НАТО оголосили про виділення додаткових ресурсів для трастових фондів, у рамках яких надається практична допомога Україні.