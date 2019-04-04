ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинги кандидатів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Україні пригрозили втратою коштів на розмінування

Новини » Суспільство    04.04.2019 - 12:16
Україні пригрозили втратою коштів на розмінування
Ілюстративне фото (facebook.com/pressjfo.news)

Верховну раду закликали дозволити пряме донорське фінансування

Україні загрожує припинення донорського фінансування протимінної діяльності через відсутність норми у відповідному законі. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter посольства США.

У посольстві підкреслили, що міни залишаються загрозою №1 для цивільного населення сходу України.

"Верховна рада має ухвалити поправку, що дозволяє пряме донорське фінансування операторів протимінної діяльності. Інакше Україна ризикує втратити донорське фінансування, що поставить більшу кількість життів під загрозу", - зазначили в посольстві.

Україні пригрозили втратою коштів на розмінування

 

Нагадаємо, в січні в Україні набув чинності закон про розмінування на Донбасі. Закон передбачає створення системи органів, які будуть планувати, координувати, виконувати розмінування, допускати до цього певні компанії, а потім перевіряти якість робіт.

Зазначимо, на початку квітня Європейський союз закликав всі країни приєднатися до Міжнародної конвенції щодо заборони протипіхотних мін, а також заборонити використання, зберігання, виробництво і розповсюдження цієї зброї.

 

Пенс: закупівля Туреччиною С-400 у Росії - величезна загроза для НАТО
Вибори 2019 Дебати Зеленського і Порошенка: головне Результати виборів президента України
Новини України Сполучені Штати Америкифінансиразминирование
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся