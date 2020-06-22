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Україна підтримала заклик генсека ООН до глобального припинення вогню

Новини » Політика     22.06.2020 - 23:57
Україна підтримала заклик генсека ООН до глобального припинення вогню
Фото: Антоніу Гутерріш (unmultimedia.org)

Україна стала 170 країною, яка висловила підтримку

Україна стала 170 країною, яка підтримала заклик генерального секретаря ООН Антоніу Гуттеріша до глобального припинення вогню. Заклик генсека був оприлюднений 23 березня 2020 року.

Про це повідомляє постійне представництво України при ООН в Facebook.

Заява Гуттеріша була пов'язана із пандемією коронавіруса у світі. Україна висловила свою підтримку майже через два місяці.

"Ми висловлюємо глибоку стурбованість у зв'язку з продовженням бойових дій у різних куточках світу, особливо в умовах глобальної кризи у сфері охорони здоров'я, а також руйнівним впливом війни на тих, хто залишається найбільш уразливим, особливо на жінок та дітей", - йдеться в заяві української сторони.

Також українські дипломати закликають всі країни-учасниці ООН відреагувати на звернення генсека і припинити вогонь у різних куточках світу.

Фото: список країн, які підтримали заклик генсека ООН (facebook.com/UKRinUN)

РБК-Україна писало, що генеральний секретар Організації Об'єднаних Націй Антоніу Гутерріш закликав припинити всі збройні конфлікти у світі через коронавірус COVID-19.

Крім того, Гутерріш заявляв, що пандемія коронавіруса "стрімко перетворюється на кризу в галузі прав людини".

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Автор: Инна Собора

Теги Новини України ООНрежим прекращения огня
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