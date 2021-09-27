ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Авто Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Україна відклала засідання спільної з Угорщиною комісії через газову угоду Будапешта і РФ

Новость на русском →
Понеділок 27 вересня 2021 14:48
Україна відклала засідання спільної з Угорщиною комісії через газову угоду Будапешта і РФ Фото: Україна відклала засідання спільної з Угорщиною комісії через газову угоду Будапешта і РФ (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Валерія Поліщук

У понеділок, 27 вересня, Міністерство закордонних справ України ініціювало перенесення засідання Спільної міжурядової українсько-угорської комісії з питань економічного співробітництва. Оскільки Будапешт вирішив підписати договір з російським "Газпромом" про транзит газу в обхід України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу МЗС України.

Засідання Спільної комісії в Будапешті мало відбутися 29-30 вересня.

"Українська сторона ретельно готувалася до нього, розраховуючи, що цей захід стане черговим позитивним кроком у двосторонніх відносинах. Сьогодні МЗС України ініціювало перенесення засідання комісії на більш пізній термін", - йдеться в повідомленні.

У МЗС заявили, що угорсько-російська газова угода матиме істотний вплив на енергетичну безпеку України і Європи, а також створить нові обставини, які вимагають всебічного аналізу ризиків і загроз, а також узгоджених дій країн регіону, щоб мінімізувати її негативні наслідки.

"Вважаємо це виключно політичним, економічно необґрунтованим рішенням, прийнятим на догоду Кремлю і на шкоду національним інтересам України та українсько-угорським відносинам, які не відповідає принципам Договору про засади добросусідства і співробітництва між Україною та Угорською Республікою від 6 грудня 1991 року", - йдеться в повідомленні.

У МЗС зазначили, що рішення Будапешта завдає шкоди позитивним результатам і тенденціям у двосторонніх українсько-угорських відносинах.

"Угорщині й надалі вигідніше отримувати газ транзитом через розгалужену газотранспортну систему України, яка дозволяє найкоротшим шляхом безперебійно постачати газ до країн Європи", - додали в МЗС.

Читайте РБК-Україна в Google News
Україна Угорщина Газпром
NEWS
Кабмін призначив нове правління "Нафтогазу"
Кабмін призначив нове правління "Нафтогазу"
DAILY
Німеччина без Меркель. Чим закінчилися вибори в бундестаг і чого чекати Україні
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Німеччина без Меркель. Чим закінчилися вибори в бундестаг і чого чекати Україні