ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Авто Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Угорщина підпише з Росією договір про транзит газу в обхід України

Новость на русском →
Понеділок 27 вересня 2021 14:29
Угорщина підпише з Росією договір про транзит газу в обхід України Фото: міністр закордонних справ Угорщини Петре Сійярто (flickr by US Department of State)
Автор: Валерія Поліщук

Уряд Угорщини прийняв рішення підписати новий довгостроковий контракт з російським концерном "Газпромом" на постачання газу в обхід України. Підписання документа відбудеться в понеділок, 27 вересня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Deutsche Welle.

Новий контракт розрахований на 15 років і буде укладений до 2036 року з можливістю перегляду умов через 10 років.

За умовами контракту "Газпром" постачатиме в Угорщину 4,5 млрд кубометрів газу на рік.

Про наміри Угорщини підписати з "Газпромом" нову угоду по газу стало відомо в серпні, коли міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто обговорював це питання з главою МЗС Росії Сергієм Лавровим.

30 Серпня Сійярто повідомив, що з "Газпромом" досягнута домовленість про постачання газу, яка почне діяти з 1 жовтня.

Читайте РБК-Україна в Google News
Угорщина Газпром Україна Транзит газу
NEWS
Кабмін призначив нове правління "Нафтогазу"
Кабмін призначив нове правління "Нафтогазу"
DAILY
Німеччина без Меркель. Чим закінчилися вибори в бундестаг і чого чекати Україні
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Німеччина без Меркель. Чим закінчилися вибори в бундестаг і чого чекати Україні