Україна оголосить про взаємну висилку російського дипломата

Україна у відповідь на висилку свого дипломата з Росії найближчим часом має оголосити про дзеркальний захід. Рішення Москви підтверджує курс на загострення відносин.
Про це в коментарі РБК-Україна повідомив речник МЗС України Олег Ніколенко.
За його словами, заява МЗС Росії про висилку співробітника посольства України є черговою провокацією.
"Оголошення дипломата посольства України в Москві "persona non grata" позбавлене логіки, не має під собою ніяких причин. Таке рішення тільки підтверджує обраний РФ курс на подальше загострення з Україною. Відповідь нашої держави на цю провокацію не забариться. Найближчим часом МЗС оголосить за принципом взаємності про висилку російського дипломата з території України", - додав Ніколенко.
Зазначимо, сьогодні російське МЗС заявило, що з території Росії вишлють ще одного українського дипломата. При цьому в повідомленні не було вказано ім'я співробітника посольства, який висилається.
Нагадаємо, в середині квітня в Санкт-Петербурзі затримали українського консула Олександра Сосонюка нібито "при отриманні інформації закритого характеру", після чого його видворили з Росії.
У відповідь на це МЗС України оголосив "persona non grata" старшого дипломата посольства Росії Євгена Чернікова. Він вже залишив країну.