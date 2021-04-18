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Україна обговорює з США поставки газу з LNG-терміналів

Новость на русском → Україна, Неділя 18 квітня 2021 16:01
Україна обговорює з США поставки газу з LNG-терміналів Фото: Оеератор ГТС домовляється по поставки газу з США (utg.ua)
Автор: Олександр Білоус

Питання енергетичної безпеки України та Європи, джерела постачання газу до країн ЄС обговорювалися під час зустрічі представників "Оператора ГТС України" з дипломатичним корпусом посольства США в Україні. Також йшлося про поставки газу з LNG-терміналів.

Про це директор "Оператора ГТС України" Сергій Макогон наприсав на своїй сторінці у Facebook.

"Не оминули в розмові й нові потенційні можливості та проекти, зокрема, транспортування природного газу з LNG-терміналів", - повідомив він.

За його словами, США були й залишаються послідовним партнером у боротьбі за енергетичну безпеку України.

"Наразі це вкрай важливо для нас, оскільки Україна має зберегти за собою статус основного транзитера російського газу в Європу", - додав Макогон.

Україна обговорює з США поставки газу з LNG-терміналів

У свою чергу тимчасова повірена у справах США Крістіна Квін ще раз підтвердила в розмові з представниками Оператора ГТС України, що ""Північний потік-2" - погана угода".

Під час зустрічі обговорювалося "забезпечення різних джерел постачання газу в ЄС та Україну", йдеться в повідомленні посольства США у Twitter.

Україна обговорює з США поставки газу з LNG-терміналів

Нагадаємо, Україна, Польща і США 2019 році підписали меморандум про тристороннє співробітництво в сфері енергетики. Одним з кроків забезпечення енергетичної незалежності України буде налагодження поставок зрідженого газу через Польщу. Для цього побудований спеціалізований інтерконнектор, який об'єднає газотранспортні системи.

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