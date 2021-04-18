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Украина обсуждает с США поставки газа с LNG-терминалов

Новина українською → Украина, Воскресенье 18 апреля 2021 16:01
Украина обсуждает с США поставки газа с LNG-терминалов Фото: Оператор ГТС договаривается о поставках газа из США (utg.ua)
Автор: Александр Белоус

Вопрос энергетической безопасности Украины и Европы, источники поставки газа в страны ЕС обсуждались во время встречи представителей "Оператора ГТС Украины" с дипломатическим корпусом посольства США в Украине. Также речь шла о поставках газа с LNG-терминалов.

Об этом директор "Оператора ГТС Украины" Сергей Макогон наприсав на своей странице в Facebook.

"Не обошли в разговоре и новые потенциальные возможности и проекты, в частности, транспортировку природного газа с LNG-терминалов", - сообщил он.

По его словам, США были и остаются последовательным партнером в борьбе за энергетическую безопасность Украины.

"Сейчас это крайне важно для нас, поскольку Украина должна сохранить за собой статус основного транзитера российского газа в Европу", - добавил Макогон.

Украина обсуждает с США поставки газа с LNG-терминалов

В свою очередь временная поверенная в делах США Кристина Квин еще раз подтвердила в разговоре с представителями Оператора ГТС Украины, что ""Северный поток-2" - плохая сделка".

Во время встречи обсуждалось "обеспечение разных источников поставок газа в ЕС и Украину", говорится в сообщении посольства США в Twitter.

Украина обсуждает с США поставки газа с LNG-терминалов

Напомним, Украина, Польша и США в 2019 году подписали меморандум о трехстороннем сотрудничестве в сфере энергетики. Одним из шагов обеспечения энергетической независимости Украины будет налаживание поставок сжиженного газа через Польшу. Для этого построен специализированный интерконнектор, который в'соединяет газотранспортные системы.

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