Україна в ОБСЄ заявила про готовність обміну заручниками з РФ за формулою "25 на 25"

Прокопчук закликав інші держави-члени приділяти першочергову увагу цьому питанню

Украина готова в кратчайшие сроки провести обмен 25 украинских заложников, которые удерживаются в российских тюрьмах, на 25 граждан России, которые были осуждены за свои преступления на территории Украины и которые обратились к президенту РФ Владимиру Путину с призывом вернуть их в Россию. О соответствующем предложении украинской стороны напомнил Постоянный представитель Украины при международных организациях в Вене Игорь Прокопчук во время заседания Постоянного совета ОБСЕ, сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укринформ".

Он отметил, что "подтверждает предложение Украины относительно обмена 25 граждан России, которые были осуждены за свои преступления на территории Украины и которые обратились к президенту России с призывом вернуть их в Россию, на 25 украинских заложников в российских тюрьмах".

По его словам, на прошлой неделе было важно услышать от Действующего председателя ОБСЕ, министра иностранных дел Словакии Мирослава Лайчака о том, что во время своего недавнего визита в Москву он поднял вопрос немедленного освобождения украинских военнопленных моряков и украинских заложников, помещенных в тюрьмы на территории РФ.

"Мы призываем Председательство активно заниматься этим гуманитарным приоритетом. И мы призываем другие государства-члены уделять первоочередное внимание этому вопросу", - заявил Прокопчук.

Ранее уполномоченный Верховной рады по правам человека Людмила Денисова заявила, что Украина готова обменять 25 россиян на 25 украинцев в ближайшее время.

Вчера, 27 февраля, представители ОРДЛО во время заседания Трехсторонней контактной группы в Минске сорвали переговоры гуманитарной подгруппы относительно обмена заложниками.