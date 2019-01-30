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Росія знову заблокувала переговори у Мінську про обмін заручниками

Новини » Політика    30.01.2019 - 16:32
Росія знову заблокувала переговори у Мінську про обмін заручниками
Фото: Ірина Геращенко (rada.gov.ua)

Координатори ОБСЄ наполягають, що переговори мають бути двосторонніми

Російська сторона під час засідання Тристоронньої контактної групи (ТКГ) у Мінську відмовилася обговорювати обмін заручниками. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на представника України у гуманітарній підгрупі ТКГ Ірину Геращенко у Facebook

За словами Геращенко, координатори ОБСЄ підіграють позиції РФ та наголошують, що це мають бути двосторонні переговори. 

"Російські "ихтамнеты" можуть і далі писати сльозливі листи Путіну. В рельсу. РФ від них відмовилася. Категорично відмовилася обговорювати передачу росіян на політв‘язнів Кремля - українців. І в рамках гуманітарної підгрупи, і в рамках ТКГ", - написала Геращенко. 

Також вона повідомила, що Україна висунула вимогу звільнити 3 українских військових, яких бойовики утримують ще з часів трагедії Дебальцева.

"В страшні роковини порушення Росією мінських угод і розстрілу та захоплення Дебальцева, ми звернулися з ініціативою, що готові передати трьох росіян, засуджених за злочини на Доньасі, в обмін на героїв - С. Глондаря, Б. Пантюшенка, О. Корінькова, 4 роки утримуваних в Донецьку. Реакції нуль. Росія заявила, що чекає зміни влади в Україні", - написала Геращенко. 

Росія знову заблокувала переговори у Мінську про обмін заручниками

Нагадаємо, представник Російської Федерації у Тристоронній контактній групі Борис Гризлов 17 січня відмовився від ініціативи України щодо спільного засідання ТКГ і гуманітарної підгрупи по заручникам.

РБК-Україна писало, що українська делегація на дебатах у Парламентській Асамблеї Ради Європи (ПАРЄ) заявила про готовність обміняти 25 засуджених в Україні росіян на українських політв'язнів в РФ. 

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