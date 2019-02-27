Представники ОРДЛО зірвали переговори в Мінську про обмін заручниками

Фото: Ірина Геращенко (rada.gov.ua)

Сторони знову не змогли домовитися про обмін заручниками

Представники ОРДЛО під час засідання Тристоронньої контактної групи у Мінську зірвали переговори гуманітарної підгрупи щодо обміну заручниками. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення представника України у гуманітарній підгрупі Ірини Геращенко у Facebook.

Як зазначається, представники РФ і з ОРДЛО знову в категоричній формі відмовилися від всіх пропозицій української сторони щодо обміну заручниками.

"Новини з Мінська, де в гуманітарній групі українську сторону сьогодні представляли експерти СБУ і МінТОТ. Засідання групи було грубо зірвано базарними тітками( інших окупанти на окупованих територіях не знайшли), які є запрошені від ОРДЛО і функція яких: озвучувати темники Кремля", - написала Геращенко.

Зокрема, не було погоджено передачу росіянам 25 засуджених громадян РФ в обмін на політв‘язнів Кремля; помилування 72 сепаратистів в обмін на 19 українців на окупованих територіях.

Крім того, за словами Геращенко, представники РФ та ОРДЛО "влаштували огидну істерику, коли тільки українські представники заявити вимогу про негайне звільнення військовополонених моряків".

"Під час засідання гуманітарної підгрупи ТКГ, в ході обговорення можливих варіантів обміну заручників запрошена із Донецька не дипломатично, базарно, в образливій і некоректній формі спробувала робити заяви на адресу України та вищого політичного керівництва держави. Українська делегації висловила рішучий координатору щодо перетворення важкого переговорчого процесу на базар з лайливими хамами й залишила залу засідань", - написала Геращенко.

Нагадаємо, раніше уповноважений Верховної ради з прав людини Людмила Денісова заявила, що Україна готова обміняти 25 росіян на 25 українців у найближчий час.

РБК-Україна писало, що представник України в гуманітарній підгрупі ТКГ Ірина Геращенко в кінці січня заявила, що Росія знову заблокувала переговори в Мінську про обмін заручниками.