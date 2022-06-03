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У Маріуполі окупанти заборонили виїзд з міста: що відбувається

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Україна, П'ятниця 03 червня 2022 18:44
У Маріуполі окупанти заборонили виїзд з міста: що відбувається Фото: Маріуполь (gettyimages)
Автор: Євгеній Прокопенко

У Маріуполі окупаційна самопроголошена влада ухвалила рішення зупинити переміщення між районами міста та заборонила виїзд з нього. Окупанти продовжують фільтраційні заходи та шукають проукраїнських громадян.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на радника мра Маріуполя Петра Андрющенка.

За його словами, вчора на нараді російських військових, донецької окупаційної влади та колаборантів Маріуполя було прийнято рішення про необхідність посилення режиму фільтрації.

"Де-факто вирішили шляхом процедурного затягування зупинити переміщення між районами міста та зупинити виїзд з нього. Причини дві - зростання незадоволення всередині міста та безконтрольний витік інформації в Україну. Тому будуть посилені карательно-пошукові загони і процес пошуку проукраїнського активу", - пише Андрющенко.

Він додає, що призначення мера Іващенка головою штабу тер оборони "ДНР" - фактично дорога на кладовище.

"Це наслідок незадоволення та запровадження персональної відповідальності за антиросійські настрої міста. В кулуарах обговорювалось питання ризику холери та мору риби в акваторії Азову. Вирішили поки де-факто зачинити місто на карантин, зупинивши виїзд. Очікувано, чергова дурість. Маріупольці, не повертайтесь. Ні в якому разі. Хто в місті - біжить навіть через Росію до дружніх країн. Далі буде жорстокіше", - повідомив він.

Нагадаємо, окупанти мають намір на руїнах Маріуполя облаштувати "курорт" зі всілякими атракціонами, і навіть у своїх заявах замахуються на аналог Діснейленду. Росіяни вже будують плани про поїздку в захоплене українське місто, де загинули десятки тисяч мирних жителів, щоб там "відпочити".

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