ua ru
Пн, 05 вересня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Україна звернеться до ЄС щодо заборони видачі віз росіянам: до Ради внесли постанову

Новость на русском →
Київ, Понеділок 05 вересня 2022 13:03
Україна звернеться до ЄС щодо заборони видачі віз росіянам: до Ради внесли постанову Фото: у Раду внесли постанову про звернення до ЄС з приводу заборони на видачу віз для росіян (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Валерія Поліщук

Україна може звернутися до Європейського союзу з вимогою ввести заборону на видачу шенгенських віз для громадян Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на проект постанови, яке опубліковане на сайті ВР.

На даний момент текст постанови на сайті парламенту відсутній.

Як повідомив народний депутат Олександр Качура, ініціативу підтримали понад 30 нардепів.

"Зареєстрував у ВР постанову № 7733, яку розробляв разом з МЗС, щодо обмеження видачі шенгенських віз для громадян держави-агресора - РФ. Понад 30 колег депутатів підтримали підписом цю ініціативу", - написав він у Telegram.

Він заявив, що постанова містить звернення Верховної Ради України до інститутів ЄС, парламентів і урядів його держав-членів.

Нагадаємо, міністри закордонних справ країн Євросоюзу домовилися про призупинення спрощеного візового режиму з Росією на тлі війни проти України.

ЄС не досяг єдиної думки з цього питання. Так, Німеччина і Франція не хочуть вводити повну заборону на видачу віз громадянам РФ, оскільки це нібито може ще сильніше згуртувати громадян навколо путінського режиму.

США не вважають за необхідне обмежувати у візах всіх громадян РФ як покарання за вторгнення в Україну.

Президент Володимир Зеленський зазначив, що в перспективі має бути гарантія, що Російські вбивці і посібники державного терору не будуть користуватися шенгенськими візами.

Читайте РБК-Україна в Google News
Евросоюз Російська Федерація Верховна рада Візовий режим Війна Росії проти України
NEWS
Великий друг України. Чим запам'ятався Джонсон на посаді прем'єра Британії
Великий друг України. Чим запам'ятався Джонсон на посаді прем'єра Британії
DAILY
Більше не разом. Чому у Зеленського незадоволені Радою і чи можуть її розпустити
Мілан Лєліч, Уляна Безпалько Більше не разом. Чому у Зеленського незадоволені Радою і чи можуть її розпустити