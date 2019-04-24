Україна звернулась у Раду Європи через ситуацію з російськими паспортами

Фото: ПАРЄ (flickr.com parliamentaryassembly)

Ситуація в РЄ зараз непроста через те, що Росію хочуть повернути в ПАРЄ

Генерального секретаря Ради Європи та голову ПАРЄ поінформовано про указ президента Росії Володимира Путіна про спрощення видачі російських паспортів у "ДНР" і "ЛНР". Про це заявив постійний представник України при Раді Європи Дмитро Кулеба на своїй сторінці в Facebook.

Він зазначив, що ситуація в РЄ зараз непроста через те, що РФ хочуть повернути в ПАРЄ.

"Тільки що на офіційному засіданні поінформував послів держав-членів Ради Європи, генерального секретаря РЄ та голову ПАРЄ про указ Путіна про спрощене надання громадянства жителям ОРДЛО. Зазначив, що мова йде про "осетинський сценарій" для Донеччини... Тому рішення Путіна можуть "випадково" і не помітити. Так, реалії світу суворі. Але доводиться боротися в будь реальності", - повідомив він.

Нагадаємо, у Росії спростили процедуру надання російського громадянства жителям так званих "Донецької та Луганської народних республік".

Поправки в закон "Про громадянство Російської Федерації", що дозволяють президентові РФ надавати російське громадянство окремим категоріям іноземців за спрощеною схемою, набув чинності наприкінці березня 2019 року.