Росіяни викрали кількох вчителів в Енергодарі, - мер

Російські окупанти викрали кількох педагогів в Енергодарі (Запорізька область) перед стартом нового навчального року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram міського голови Дмитра Орлова.

За його словами, терор в Енергодарі не припиняється, а тільки набуває нових форм. Зокрема, перед початком нового навчального року окупанти почали залякувати працівників освіти.

"Сьогодні вони забрали з власних будинків і відвезли в невідомому напрямку кілька педагогів. Прошу всіх педагогів бути обачними. По можливості, виїжджайте на підконтрольні Україні території", - зазначив Орлов.