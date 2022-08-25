Окупанти в Херсонській області викрали подружню пару за проукраїнську позицію

У селищі Нова Маячка Херсонської області російські військові за проукраїнську позицію викрали подружжя, а в Херсоні – місцевого жителя.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу поліції Херсонської області.

"У Новій Маячці зникло місцеве подружжя. За попередньою інформацією, чоловіка і жінку за їх проукраїнську позицію викрали військовослужбовці Росії", - йдеться в повідомленні.

За даними поліції, окупанти звинувачують подружжя у причетності до "угруповання нацистів". В цей час їх місцеперебування невідоме.

Крім того, представники силових структур РФ викрали 58-річного чоловіка, якого вивезли в невідомому напрямку. Херсонці можуть незаконно утримуватися в СІЗО міста Сімферополь.