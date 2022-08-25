Окупанти в Херсонській області викрали подружню пару за проукраїнську позицію
У селищі Нова Маячка Херсонської області російські військові за проукраїнську позицію викрали подружжя, а в Херсоні – місцевого жителя.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу поліції Херсонської області.
"У Новій Маячці зникло місцеве подружжя. За попередньою інформацією, чоловіка і жінку за їх проукраїнську позицію викрали військовослужбовці Росії", - йдеться в повідомленні.
За даними поліції, окупанти звинувачують подружжя у причетності до "угруповання нацистів". В цей час їх місцеперебування невідоме.
Крім того, представники силових структур РФ викрали 58-річного чоловіка, якого вивезли в невідомому напрямку. Херсонці можуть незаконно утримуватися в СІЗО міста Сімферополь.
Раніше повідомлялося, що в Херсоні в п'ятницю 19 серпня окупанти відключали мобільний зв'язок. Зникнення мобільного зв'язку та Інтернету місцевих провайдерів пояснили можливим переміщенням російської техніки.
Також ми писали, що більшість представників військового командування росіян виїхало з Херсона. Це пов'язують зі знищенням всіх мостових переправ з Херсона через Дніпро.
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