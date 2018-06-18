Україна звернулась до ООН з проханням забезпечити доступ лікарів до політв'язнів в РФ

За словами посла, кожна година має вирішальне значення для українських політв’язнів

Посол україни Юрій Клименко звернувся до ООН з проханням забезпечити доступ лікарів до політв'язнів, утримуваних у Російській Федерації. Про це повідомляє прес-служба постійного представництва України при відділенні ООН та інших міжнародних організаціях у Женеві.

Клименко повідомив, що "мільйони українських громадян в умовах російської окупації позбавлені можливості реалізації свого права на здоров’я".

1/2 Пос.Ю.Клименко@ 38 сесії #РПЛ: мільйони #Укр громадян в умовах російської окупації позбавлені можливості реалізації свого права на здоров’я https://t.co/fEJo7PCPyo — UKR Mission to UNOG (@UKRinUNOG) 18 червня 2018 р.

"Оскільки кожна година має вирішальне значення для утримуваних РФ українських політв’язнів, стан здоров’я яких погіршується, звертаємось до спецдоповідача ООН знайти шляхи забезпечення їхнього права на здоров’я та доступу до них незалежних лікарів", - йдеться у повідомленні.

2/2 Оскільки кожна година має виріш.значення для утрим. РФ #Укр політв’язнів,стан здоров’я яких погіршується,звертаємось до Спецдоповідача ООН знайти шляхи забезпечення їхнього права на здоров’я & доступу до них незалежних лікарів https://t.co/fEJo7PCPyo — UKR Mission to UNOG (@UKRinUNOG) 18 червня 2018 р.

Нагадаємо, раніше сьогодні повідомлялося, що список українських політв’язнів передали генеральному секретарю ООН Антоніу Гутеррешу.