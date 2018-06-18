Социальные страницы
Курси валют
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 26.03
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.42
Межбанк BID 26.39
НБУ 2632.9
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
30.8
Курс евро
Покупка 30.09
Продажа 30.8
Межбанк ASK 30.65
Межбанк BID 30.63
НБУ 3057.59
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.3
Курс рубля
Покупка 3.88
Продажа 4.3
НБУ 4.15
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 26.03
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.42
Межбанк BID 26.39
НБУ 2632.9
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
30.8
Курс евро
Покупка 30.09
Продажа 30.8
Межбанк ASK 30.65
Межбанк BID 30.63
НБУ 3057.59
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.3
Курс рубля
Покупка 3.88
Продажа 4.3
НБУ 4.15
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Точка зору
Лонгріди
Styler
Інтерв'ю

Україна звернулась до ООН з проханням забезпечити доступ лікарів до політв'язнів в РФ

НовиниПолітика    18.06.2018 - 20:39
Фото: прапори України та ООН (twitter.com/Верховна Рада)
Фото: прапори України та ООН (twitter.com/Верховна Рада)

За словами посла, кожна година має вирішальне значення для українських політв’язнів

Посол україни Юрій Клименко звернувся до ООН з проханням забезпечити доступ лікарів до політв'язнів, утримуваних у Російській Федерації. Про це повідомляє прес-служба постійного представництва України при відділенні ООН та інших міжнародних організаціях у Женеві.

Клименко повідомив, що "мільйони українських громадян в умовах російської окупації позбавлені можливості реалізації свого права на здоров’я".

"Оскільки кожна година має вирішальне значення для утримуваних РФ українських політв’язнів, стан здоров’я яких погіршується, звертаємось до спецдоповідача ООН знайти шляхи забезпечення їхнього права на здоров’я та доступу до них незалежних лікарів", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше сьогодні повідомлялося, що список українських політв’язнів передали генеральному секретарю ООН Антоніу Гутеррешу.

Держдеп США закликає звільнити Сенцова, Балуха та інших 150 політв'язнів РФ Україна не допустить легітимізації "влади" на Донбасі через миротворців ООН, - Клімкін
Теги публікації: ООН, политзаключенные, политзаключенные в РФ  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
"Весь час на війні": Одеса попрощалася з Народним героєм України Володимиром Галаганом (фото)
"Потрібно зустріти гідно": в мережі розгорівся скандал через бійця АТО з триколором (фото)
"Скаржиться на холод": російському режисерові вдалося прорватися до Сенцова
"Не мають права": лідер Kozak System закликав позбавляти громадянства жителів Донбасу (відео)
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся