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Украина обратилась в ООН с просьбой обеспечить доступ врачей к политзаключенным в РФ

НовостиПолитика    18.06.2018 - 20:39
Фото: флаги Украины и ООН (twitter.com/Верховна Рада)
Фото: флаги Украины и ООН (twitter.com/Верховна Рада)

По словам посла, каждый час имеет решающее значение для украинских политзаключенных

Посол украины Юрий Клименко обратился в ООН с просьбой обеспечить доступ врачей к политзаключенным, удерживаемым в Российской Федерации. Об этом сообщает пресс-служба постоянного представительства Украины при отделении ООН и других международных организациях в Женеве.

Клименко сообщил, что "миллионы украинских граждан в условиях российской оккупации лишены возможности реализации своего права на здоровье".

"Поскольку каждый час имеет решающее значение для удерживаемых в РФ украинских политзаключенных, состояние здоровья которых ухудшается, обращаемся к спецдокладчику ООН найти пути обеспечения их права на здоровье и доступа к ним независимых врачей", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее сегодня сообщалось, что список украинских политзаключенных передали генеральному секретарю ООН Антониу Гутеррешу.

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Теги публикации: ООН, политзаключенные, политзаключенные в РФ  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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