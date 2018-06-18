Украина обратилась в ООН с просьбой обеспечить доступ врачей к политзаключенным в РФ

По словам посла, каждый час имеет решающее значение для украинских политзаключенных

Посол украины Юрий Клименко обратился в ООН с просьбой обеспечить доступ врачей к политзаключенным, удерживаемым в Российской Федерации. Об этом сообщает пресс-служба постоянного представительства Украины при отделении ООН и других международных организациях в Женеве.

Клименко сообщил, что "миллионы украинских граждан в условиях российской оккупации лишены возможности реализации своего права на здоровье".

1/2 Пос.Ю.Клименко@ 38 сессии #РПЛ миллионы #Укр граждан в условиях российской оккупации лишены возможности реализации своего права на здоровье https://t.co/fEJo7PCPyo — UKR Mission to UNOG (@UKRinUNOG) 18 июня 2018 г.

"Поскольку каждый час имеет решающее значение для удерживаемых в РФ украинских политзаключенных, состояние здоровья которых ухудшается, обращаемся к спецдокладчику ООН найти пути обеспечения их права на здоровье и доступа к ним независимых врачей", - говорится в сообщении.

2/2 Поскольку каждый час имеет виріш.значение для удерж. РФ #Укр политзаключенных,состояние здоровья которых ухудшается,обращаемся к Спецдокладчика ООН найти пути обеспечения их права на здоровье и доступа к ним независимых врачей https://t.co/fEJo7PCPyo — UKR Mission to UNOG (@UKRinUNOG) 18 июня 2018 г.

Напомним, ранее сегодня сообщалось, что список украинских политзаключенных передали генеральному секретарю ООН Антониу Гутеррешу.