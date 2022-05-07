Україна звернулася до ООН через мобілізацію жителів Криму, - Денісова

“Наразі триває 15 призовна кампанія, започаткована Російською Федерацією. Мобілізовані, які переважно є українськими громадянами, будуть змушені брати участь у війні проти України”, - розповіла омбудсмен.

При цьому чиновниця зазначила, що примусова мобілізація заборонена міжнародним гуманітарним правом. Статтею 51 IV Женевської Конвенція про захист цивільного населення під час війни окупаційній державі забороняється змушувати осіб, які перебувають під захистом, тобто тих, хто опиняється під владою сторони конфлікту або окупаційної держави служити в її збройних чи допоміжних силах.

“Звертаюсь до Комісії ООН з розслідування порушень прав людини під час військового вторгнення РФ в Україну врахувати цей факт порушення РФ прав людини в Україні”, - наголосила вона.