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На вступний тест замість ЗНО треба зареєструватися до 9 квітня

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Київ, Четвер 07 квітня 2022 12:42
На вступний тест замість ЗНО треба зареєструватися до 9 квітня Фото: абітурієнти мають зареєструватися на тест до 9 квітня (nmu.org.ua)
Автор: Ілона Свиридова

Українським абітурієнтам необхідно зареєструватися на вступний тест до 9 квітня. Він пройде замість традиційного зовнішнього незалежного оцінювання (ЗНО).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Український центр оцінювання якості освіти.

Зазначимо, цього року замість ЗНО для вступу на бакалавріат заплановано проведення національного мультипредметного тесту (НМТ).

"Щоб взяти участь у цьому тестуванні, потрібно до 9 квітня зареєструватися на сайті Українського центру оцінки якості освіти", - йдеться в повідомленні.

Для участі у вступному тесті не потрібен сертифікат учасника ЗНО (документ з фотографією та переліком предметів для складання). Але для комунікації буде використана Інформаційна сторінка учасника ЗНО. Доступ до неї здійснюється за номером і PIN-кодом, вказаним в сертифікаті.

Тим, у кого вже є сертифікат, потрібно обов'язково записати його номер і PIN-код, щоб використовувати їх для входу на свою Інформаційну сторінку.

Якщо абітурієнт реєструвався для тестування, але немає ані сертифіката, ані інформації про його номер та PIN-код, найближчим часом Український центр оцінювання повідомить, як дізнатися дані для входу на свою інформаційну сторінку.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна писало, як проходитиме вступна кампанія цього року.

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