На вступний тест замість ЗНО треба зареєструватися до 9 квітня

Українським абітурієнтам необхідно зареєструватися на вступний тест до 9 квітня. Він пройде замість традиційного зовнішнього незалежного оцінювання (ЗНО).

Зазначимо, цього року замість ЗНО для вступу на бакалавріат заплановано проведення національного мультипредметного тесту (НМТ).

"Щоб взяти участь у цьому тестуванні, потрібно до 9 квітня зареєструватися на сайті Українського центру оцінки якості освіти", - йдеться в повідомленні.

Для участі у вступному тесті не потрібен сертифікат учасника ЗНО (документ з фотографією та переліком предметів для складання). Але для комунікації буде використана Інформаційна сторінка учасника ЗНО. Доступ до неї здійснюється за номером і PIN-кодом, вказаним в сертифікаті.

Тим, у кого вже є сертифікат, потрібно обов'язково записати його номер і PIN-код, щоб використовувати їх для входу на свою Інформаційну сторінку.

Якщо абітурієнт реєструвався для тестування, але немає ані сертифіката, ані інформації про його номер та PIN-код, найближчим часом Український центр оцінювання повідомить, як дізнатися дані для входу на свою інформаційну сторінку.