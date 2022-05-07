Украина обратилась в ООН из-за мобилизации жителей Крыма, - Денисова

Россия продолжает принудительную мобилизацию в ряды своей армии украинцев, проживающих на территории Крыма. По этому поводу Украина обратилась в Комиссию ООН по правам человека.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление уполномоченной Верховной Рады Украины по правам человека Людмилы Денисовой.
“В настоящее время продолжается 15 призывная кампания, начатая Российской Федерацией. Мобилизированные, преимущественно украинские граждане, будут вынуждены участвовать в войне против Украины”, - рассказала омбудсмен.
При этом чиновник отметила, что принудительная мобилизация запрещена международным гуманитарным правом. Статьей 51 IV Женевской Конвенция о защите гражданского населения во время войны оккупационному государству запрещается вынуждать лица, которые оказались под властью стороны конфликта или оккупационного государства, служить в его вооруженных или вспомогательных силах.
"Обращаюсь в Комиссию ООН по расследованию нарушений прав человека во время военного вторжения России в Украину учесть этот факт нарушения РФ прав человека в Украине", - подчеркнула она.
Ранее мы сообщали, что российские оккупационные власти в Крыму перешли к принудительной мобилизации. Мужчинам призывного возраста запретили покидать полуостров.
Также мы писали, что советник главы Офиса президент Михаил Подоляк считает, что мобилизацией мужчин в Крыму и отдельных районах Донецкой и Луганской областей кафиры уничтожат генофонд криминальных анклавов. В то же время, он сомневается в эффективности мобилизации на новых захваченных территориях.
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