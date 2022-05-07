Украина обратилась в ООН из-за мобилизации жителей Крыма, - Денисова

“В настоящее время продолжается 15 призывная кампания, начатая Российской Федерацией. Мобилизированные, преимущественно украинские граждане, будут вынуждены участвовать в войне против Украины”, - рассказала омбудсмен.

При этом чиновник отметила, что принудительная мобилизация запрещена международным гуманитарным правом. Статьей 51 IV Женевской Конвенция о защите гражданского населения во время войны оккупационному государству запрещается вынуждать лица, которые оказались под властью стороны конфликта или оккупационного государства, служить в его вооруженных или вспомогательных силах.

"Обращаюсь в Комиссию ООН по расследованию нарушений прав человека во время военного вторжения России в Украину учесть этот факт нарушения РФ прав человека в Украине", - подчеркнула она.