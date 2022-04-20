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Мобілізація в Криму та ОРДЛО стане знищенням генофонду, - Подоляк

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Київ, Середа 20 квітня 2022 11:12
Мобілізація в Криму та ОРДЛО стане знищенням генофонду, - Подоляк Фото: радник голови Офісу президента Михайло Подоляк (president.gov.ua)
Автор: Сергей Новиков

Радник голови Офісу президент Михайло Подоляк вважає, що мобілізацією чоловіків у Криму та окремих районах Донецької та Луганської областей окупанти знищать генофонд кримінальних анклавів. Водночас він сумнівається в ефективності мобілізації на нових захоплених територіях.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його інтерв'ю для "НВ".

За його словами, неможливо організувати мобілізацію в Херсонській або Запорізькій областях, оскільки там немає лояльності до росіян.

"Люди будуть брати зброю і переходити на бік українських військ - це очевидно. І я не бачу сенсу в цьому, тому що у них дуже багато бурятів ще є, їх можна привозити. Адже вони там не вважаються людьми", - зазначив Подоляк.

Він підкреслив, що Росія робить вигляд, що кількість убитих її бійців не має ніякого значення.

"Мені здається більш реальним те, що вони практично знищать весь генофонд кримінальних анклавів під назвою "ДНР", "ЛНР". Таким чином, кримінальні анклави зникнуть, тому що людей вже там не буде - вони їх усіх перемолотять на війні. Вони знищать "генофонд" в Криму. І це дуже добре, тому що до Криму вони переселили своїх, знову ж таки, бурятів та інших", - додав Подоляк.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що окупанти почали примусову мобілізацію в захопленому Ізюмі.

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