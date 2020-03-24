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Україна звернулася за кредитом до ЄІБ для боротьби з коронавірусом

Новини » Фінансова криза 2020   

Сума кредиту може становити 40 млн євро

Україна отримала від Європейського інвестиційного банку (ЄІБ) план щодо залучення позики на 40 млн євро для швидкого реагування та проведення необхідних заходів з подолання коронавірусу. Про це повідомляє прес-служба Міністерства розвитку громад та територій України.

За даними прес-служби, позика може буди надана рамках діючого проекту "Програма розвитку муніципальної інфраструктури України", відкритого в 2014 році.

У прес-службі повідомили, що міністр розвитку громад та територій України Олексій Чернишов провів нараду з ЄІБ засобами онлайн зв’язку щодо деталей та термінів отримання кредиту.

Як повідомляло РБК-Україна, президент Володимир Зеленський під час телефонної розмови з директором-розпорядником Міжнародного валютного фонду Крісталіною Георгієвою попросив збільшити розмір майбутньої допомоги Україні у зв'язку з поширенням коронавірусу.

Нагадаємо, Міжнародний валютний фонд (МВФ) готовий мобілізувати кредитний ресурс на 1 трильйон доларів для допомоги членам фонду в боротьбі з наслідками коронавірусу для економіки.

Відзначимо, Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР) схвалив надзвичайний "Пакет солідарності" обсягом 1 млрд євро, який допоможе компаніям в 38 країнах операцій банку впоратися з наслідками пандемії коронавірусу.

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