Україна може оминути пік поширення коронавірусу, - МОЗ

Пік захворюваності коронавірусом в Україні, який прогнозується 14-15 квітня, може не настати. Про це заявив головний санітарний лікар Віктор Ляшко в ефірі програми "Право на владу" на каналі 1+1, передає кореспондент РБК-Україна.

За його словами, досягти цього можга лише за умови суворого дотримання карантину.

"Ми можемо його оминути, пік ми можемо пройти не поміченим, якщо будемо дотримуватись карантинних заходів. До впровадження карантинних заходів, пік очікувався на 14 квітня. Зараз математичне моделювання показує, що 14-го квітня піку в нас не буде.. Тому питання в подальшому. Якщо ми не послабимо карантин", - заявив Ляшко.

Головний санітарний лікар зазначає, що динаміка захворювання в Україні є повільнішою ніж в інших країнах Європи.

"Ми 6-го квітня запровадили більш жорсткі заходи по карантину. Їх треба дотримуватись для того, щоб в нас не було піку захворюваності. Щоб ця захворюваність була розтягнута в часі… Зараз ми порівнюємо всі країни ЄС, за скільки вони дійшли до першої тисячі... Україна сьогодні найпізніше дійшла до тисячі. Наші заходи показують, що в нас не така стрімка динаміка зростання від тисячі до десяти тисяч. Результати жорсткішого карантину ми побачимо через 7-8 днів, відслідковуючи динаміку", - сказав він.

Нагадаємо, раніше МОЗ повідомляло, що пік захворюваності на коронавірус в Україні ще не настав і очікується наступного тижня, приблизно 14-15 квітня.

Додамо, що різко зросла захворюваність коронавірусом у Чернівецькій області - інфекцію за останню добу підтвердили у 76 нових пацієнтів. Померли ще троє інфікованих.

При цьому у всій Україні кількість хворих склала 1892 людини, з них 224 інфікування було підтверджено за минулу добу. Померли в Україні від коронавірусу 57 осіб, з них 5 людей - 8 квітня.