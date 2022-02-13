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Україна забезпечить повернення громадян, які застрягнуть за кордоном через скасування рейсів, - МІУ

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Україна, Неділя 13 лютого 2022 15:01
Україна забезпечить повернення громадян, які застрягнуть за кордоном через скасування рейсів, - МІУ Фото: Олександр Кубраков, глава МІУ (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Левицький

Міністр інфраструктури Олександр Кубраков заявив, що влада забезпечить повернення додому українців, які застрягнуть за кордоном через скасування авіарейсів. Міністр нагадав, що Україна закривати свій повітряний простір не планує.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Державної авіаслужби України.

"Очікуємо, що вже найближчим часом ситуація стабілізується. Для цього Уряд, Офіс президента та наші міжнародні партнери напрацьовують спільні рішення. У разі потреби, держава забезпечить повернення усіх громадян України з-за кордону", - сказав Кубраков.

Як зазначив міністр, ринки страхових послуг є вразливими до інформаційного поля, як і ринки капіталу.

Нагадаємо, світові страхові компанії попередили авіакомпанії про припинення страхування літаків у небі України з 14 лютого.

Вчора нідерландська авіакомпанія KLM скасувала рейси в Україну. Сьогодні про це задумалась німецька Lufthansa.

Крім того, через повідомлення страхових компаній літак SkyUp не зміг повернутися в Україну.

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