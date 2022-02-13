Україна забезпечить повернення громадян, які застрягнуть за кордоном через скасування рейсів, - МІУ

Міністр інфраструктури Олександр Кубраков заявив, що влада забезпечить повернення додому українців, які застрягнуть за кордоном через скасування авіарейсів. Міністр нагадав, що Україна закривати свій повітряний простір не планує.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Державної авіаслужби України .

"Очікуємо, що вже найближчим часом ситуація стабілізується. Для цього Уряд, Офіс президента та наші міжнародні партнери напрацьовують спільні рішення. У разі потреби, держава забезпечить повернення усіх громадян України з-за кордону", - сказав Кубраков.

Як зазначив міністр, ринки страхових послуг є вразливими до інформаційного поля, як і ринки капіталу.