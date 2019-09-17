Україна забезпечила себе газом на зиму

Обсяги газу в підземних сховищах газу (ПСГ) України станом 17 вересня досягли 19,5 млрд кубометрів. Про це повідомляє прес-служба НАК "Нафтогаз України" у Twitter.

Як зазначили в прес-службі, наразі запаси газу на 4 млрд куб. м перевищують минулорічний показник.

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"Враховуючи це, а також законтрактовані "Нафтогазом" на I квартал гарантовані фізичні поставки газу, можемо констатувати - Україна забезпечена газом на наступну зиму", - заявив голова "Нафтогазу" Андрій Коболєв.

Раніше в інтерв'ю РБК-Україна голова "Нафтогазу" Андрій Коболєв зазначав, що для того, щоб пройти цю зиму, "Нафтогазу" потрібно закачати в підземні газові сховища на три мільярди кубометрів газу більше звичного об'єму. Це близько 20 млрд кубометрів.

Як повідомляло РБК-Україна, НАК "Нафтогаз України" підписав угоду з великим міжнародним трейдером на гарантовані фізичні поставки близько 450 млн куб. м газу у I кварталі 2020 року.

Зазначимо, НАК "Нафтогаз України" має намір використовувати грошові кошти кредиту від Європейського банку реконструкції та розвитку (ЄБРР) для проекту по покриттю розриву між закупівлею і реалізацією природного газу. Проект має загальну орієнтовну вартість до 120 млн євро, передбачає придбання природного газу для поставок в Україну через інтерконектори з Європейським союзом.