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Україна на нормандській зустрічі підніме питання загострення на Донбасі

Автор: РБК-Україна

Україна у нормандському форматі підніматиме питання про загибель українського солдата внаслідок порушення російськими бойовикамм режиму тиші на Донбасі. Зустріч радників нормандської четвірки залишається у графіку.

Про це розповів міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба під час ток-шоу "Свобода слова".

"Станом на зараз зустріч радників залишається в графіку і Україна до неї ретельно готується і безумовно загибель українського солдата стане однією із тем", - заявив міністр.

Нагадаємо, 5 вересня ватажок "ДНР" звинуватив українську сторону в порушенні домовленостей і наказав бойовикам атакувати укріплення ЗСУ поблизу Шумів. У зв'язку з цим Україна терміново скликала засідання ТКГ.

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У командуванні ООС пригрозили бойовикам потужною відповіддю у разі обстрілу українських позицій на Донбасі.

У неділю, 6 вересня на Донбасі загострилася ситуація, вперше з початку перемир'я в результаті ворожого обстрілу загинув український військовий, ще один отримав поранення.

Крім того, 6 вересня, на Донбасі на невідомому пристрої підірвався військовий автомобіль, в результаті чого двоє військових отримали поранення. Один з них в помер.

Президент України Володимир Зеленський вимагає від Росії втрутитися в ситуацію з загостренням на Донбасі та обстрілами українських позицій.

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Новини України ДонбасДмитро КулебаперемириеООСНормандська четвірка