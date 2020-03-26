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Щонайменше 20 тисяч українців за кордоном заявили про бажання повернутися, - МЗС

Новини » Суспільство     26.03.2020 - 07:17
Щонайменше 20 тисяч українців за кордоном заявили про бажання повернутися, - МЗС
Фото: Дмитро Кулеба (РБК-Україна)

Кулеба зауважив, що логістика українців за кордоном ускладнена

Повернутися з-за кордону додому в умовах карантину виявили бажання щонайменше 20 тисяч громадян України. Про це сказав міністр закордонних справ Дмитро Кулеба в ефірі телеканалу "Україна 24".

За словами міністра, це ті громадяни, котрі повідомили консульства та інші дипломатичні установи, що хочуть повернутися додому.

"20 тисяч українців - це ті, які виявили бажання повернутися в Україну і проінформували про це консульства і посольства України. Тепер логістика їх повернення буде суттєво ускладнена. Причина не лише у закритті кордону... Із 27 березня авіасполучення згортають й інші країни", - сказав Кулеба.

Міністр наголосив, що для тих, хто буде повертатися додому з-за кордону, потрібно впровадити жорсткий контроль.

Нагадаємо, Національна поліція України у співпраці із лікарями буде встановлювати коло осіб, з якими контактували хворі коронавірусом. Зокрема, медики будуть передавати правоохоронцям інформацію про хворих і дані про місця перебування інфікованих та їх контакти з іншими громадянами протягом інкубаційного періоду.

Раніше заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко заявив, що МВС за допомогою телефонів контролюватиме самоізоляцію людей, у яких діагностували коронавірус, а також тих українців, які контактували з інфікованими.

Пізніше глава МВС Арсен Аваков спростував заяву про стеження за громадянами через телефон, проте не виключив таку можливість.

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