При перетині кордону громадяни вживають жарознижуючі препарати, - ДПСУ

Фото: Сергій Дейнеко (dpsu.gov.ua)

З понад 2,7 млн перевірених громадян тільки у 52 осіб виявили підвищену температуру

За місяць температурного скрінінгу на кордонах України було перевірено понад 2,7 млн громадян, і тільки у 52 осіб спостерігалась підвищена температура. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Міністерства внутрішніх справ у Facebook.

За словами голови Державної прикордонної служби Сергія Дейнеко, відсоток виявлення пасажирів із підвищеною температурою є наднизьким.

"Це свідчить про те, і надходить інформація, що люди, перед тим, як перетинають кордон, вживають жарознижуючі медичні препарати і ми не можемо виявляти осіб, які не мають яскраво виражених симптомів", - зазначив Дейнеко.

Загалом, за словами голови ДПСУ, протягом березня в Україні повернулися близько 200 тисяч співвітчизників.

"Чи всі вони є здоровими, чи ніхто з них не має захворюваності на коронавірус - дуже важко сказати", - додав Дейнеко.

Нагадаємо, станом на ранок 26 березня в Україні зафіксовано 156 лабораторно підтверджених випадків коронавірусу. Тобто за добу кількість заражених збільшилася на 43 людини.