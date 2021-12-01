Україна і НАТО працюють над стримуванням Росії на двох треках, - Кулеба

Україна і НАТО працюють над стримуванням Росії від агресії на двох треках. Зокрема, що Північноатлантичний альянс може зробити як співдружність і кожен окремий член НАТО на двосторонньому рівні.

"Є два треки співпраці. Перший - те, що НАТО може зробити як альянс. Другий - те, що може зробити кожен член НАТО на двосторонньому рівні у відносинах з Україною. Ми дякуємо генсеку НАТО Йенсу Столтенбергу за принципову позицію. Він закликає більше працювати з Україною на двосторонньому рівні. Ми зараз говоримо з кожною країною, що вона може додати в механізм стримування Росії і ми працюємо з Альянсом, щоб отримувати конкретну допомогу і підтримку", - заявив міністр.