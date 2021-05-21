Україна та НАТО почали консультації для узгодження подальших спільних кроків, - Шмигаль

Україна та НАТО почали консультації для узгодження подальших спільних кроків щодо євроатлантичної інтеграції. Діалог між Україною та НАТО триває на рівні уряду, органів державної влади та на рівні експертів.

"Цілеспрямований та планомірний перехід сектору безпеки та оборони України, її Збройних сил на стандарти НАТО, є одним з першочергових пріоритетів уряду", - наголосив прем'єр.

Нагадаємо, на початку травня президент Володимир Зеленський затвердив програму Україна-НАТО на 2021 рік та доручив Кабміну підготувати заходи щодо її виконання.

Крім того, міністр оборони Андрій Таран заявляв, що Україна є лідером з виконання завдань для вступу до НАТО. За його словами, головне для вступу в Альянс - навчитися планувати спільні з НАТО операції.

Водночас глава українського МЗС Дмитро Кулеба наголошував, що Україна поки не чула позитивної реакції на прагнення до вступу в НАТО.