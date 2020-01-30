Україна наполягає на розшифровці "чорних ящиків" збитого літака МАУ на своїй території

Генеральний прокурор України Руслан Рябошапка заявив, що влада буде наполягати на тому, щоб розшифровка "чорних ящиків" збитого українського літака МАУ під Тегераном проходила в Україні. Про це він розповів в інтерв'ю Інтерфакс-Україна.

За його словами, така необхідність існує через те, що відомості по "чорним скринькам" постійно змінюються.

"Справа не в тому, що по "чорним скринькам" немає відповіді, а в тому, що ці відповіді змінюються кілька разів на день. Різні посадові особи в Ірані надають різну інформацію, тому у нас немає остаточного розуміння. Наша позиція була і буде полягати в тому, щоб розшифровка "ящиків" проходила в Україні", - сказав Рябошапка.

Він також розповів, що до процесу можуть залучити представників Франції, Ірану і Канади.

"Ми готові, французи теж. Вони відповіли, що нададуть своїх експертів для розшифровки. Готові залучити до цього процесу не тільки представників Ірану, але і французів, і канадських експертів", - заявив генпрокурор.

Відповідаючи на питання, де має проходити суд над винними в катастрофі літака МАУ, Рябошапка сказав: "На цей рахунок існують різні точки зору. Оскільки подія трапилася в Ірані, то Іран повинен забезпечити проведення ефективного розслідування та судового процесу. Ми також повинні провести своє розслідування".

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Іран не має наміру віддавати чорні ящики збитого літака МАУ.

Раніше секретар РНБО України Олексій Данилов заявив про складність переговорів з Іраном з питання повернення "чорних ящиків" збитого українського літака. За його словами, ускладнюють переговори інформаційний ажіотаж, маніпуляції навколо цієї теми, поширення неперевіреної інформації.

Також РБК-Україна писало, що СБУ отримала доступ до телефонних даних пілотів збитого в Ірані Boeing. СБУ дали доступ до даних розмов пілотів, бортпровідника та пасажира.