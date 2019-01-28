Україна наполягає на передачі поранених моряків до нейтральної країни

Андрій Ейдер, Василь Сорока та Андрій Артеменко потребують якісного лікування

Украинский омбудсмен Людмила Денисова заявила, что если российская сторона не может обеспечить надлежащие условия для качественного лечения и дальнейшей реабилитации украинских моряков, она должна передать раненых третьей нейтральной стране. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook омбудсмена.

Она подчеркнула, что украинским раненым морякам Андрею Ейдеру, Василию Сороке и Андрею Артеменко необходимо качественное лечение и оперативное вмешательство.

"Поэтому я немедленно обратилась к комиссару Совета Европы Дуни Миятович, к Уполномоченному по правам человека в РФ Татьяне Москальковой и к советнику президента РФ, председателю Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Михаилу Федотову", - рассказала омбудсмен.

Она сообщила Миятович, Москальковой и Федотову информацию относительно перемещения трех раненых военнопленных в СИЗО "Лефортово", в котором нет никаких условий для оказания квалифицированной медицинской помощи.

"В обращении также отметила, что согласно принятой резолюции ПАСЕ от 24 января 2019 года, РФ призвали соблюдать нормы Женевской Конвенции. Поэтому, если российская сторона не может обеспечить надлежащие условия для качественного лечения и дальнейшей реабилитации, она должна передать раненых украинских моряков третьей нейтральной стране", - отметила Денисова.

Напомним, сегодня стало известно, что раненых украинских моряков перевели из СИЗО "Матросская тишина", где им оказывали медицинскую помощь, в СИЗО "Лефортово".

Ранее сообщалось, что Европейский Союз ожидает от России немедленного освобождения задержанных в районе Керченского пролива украинских моряков.