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Консул відвідає поранених моряків не раніше 31 січня, - омбудсмен

Новини » Суспільство    28.01.2019 - 19:14
Консул відвідає поранених моряків не раніше 31 січня, - омбудсмен
Фото: Людмила Денісова (facebook.com/denisovamlsp)

Поранених українських моряків перевели до СІЗО "Лефортово"

Консул зможе відвідати поранених українських моряків, яких перевели в СІЗО "Лефортово", не раніше 31 січня. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення українського омбудсмена Людмили Денісової у Facebook

Денісова наголосила, що українська сторона досі не має жодного офіційного підтвердження про поранення моряків та про їх фізичний стан на момент переведення.

"Моряки певний час будуть знаходитись у карантинній зоні, а консул зможе їх відвідати не раніше 31 січня 2019 року", - написала омбудсмен. 

Також вона нагадала, що у моряка Василя Сороки залишаються проблеми з рукою, вона має набряк, хлопцю важко згинати пальці. У Андрія Артеменко осколкові поранення руки та очей (очі постійно сльозяться). У Андрія Ейдера до цього часу залишається осколки в обох ногах, поранення колінного суглобу та руки.

"Ще раз звертаюся з проханням до усіх, хто може вплинути на рішення РФ щодо переведення поранених моряків на лікування до третьої нейтральної країни", - наголосила Денісова. 

Консул відвідає поранених моряків не раніше 31 січня, - омбудсмен

Нагадаємо, міністерство закордонних справ України підтвердило переведення трьох поранених та захоплених Росією моряків до СІЗО Лефортово. 

РБК-Україна писало, що в Росії пообіцяли провести додаткове медичне обстеження моряка Сороки. За словами адвоката, у нього не відновлюються функції руки, пальці не згинаються, не сходить набряк, а в руці залишаються осколки.

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