Консул відвідає поранених моряків не раніше 31 січня, - омбудсмен

Поранених українських моряків перевели до СІЗО "Лефортово"
Консул зможе відвідати поранених українських моряків, яких перевели в СІЗО "Лефортово", не раніше 31 січня. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення українського омбудсмена Людмили Денісової у Facebook.
Денісова наголосила, що українська сторона досі не має жодного офіційного підтвердження про поранення моряків та про їх фізичний стан на момент переведення.
"Моряки певний час будуть знаходитись у карантинній зоні, а консул зможе їх відвідати не раніше 31 січня 2019 року", - написала омбудсмен.
Також вона нагадала, що у моряка Василя Сороки залишаються проблеми з рукою, вона має набряк, хлопцю важко згинати пальці. У Андрія Артеменко осколкові поранення руки та очей (очі постійно сльозяться). У Андрія Ейдера до цього часу залишається осколки в обох ногах, поранення колінного суглобу та руки.
"Ще раз звертаюся з проханням до усіх, хто може вплинути на рішення РФ щодо переведення поранених моряків на лікування до третьої нейтральної країни", - наголосила Денісова.
Нагадаємо, міністерство закордонних справ України підтвердило переведення трьох поранених та захоплених Росією моряків до СІЗО Лефортово.
РБК-Україна писало, що в Росії пообіцяли провести додаткове медичне обстеження моряка Сороки. За словами адвоката, у нього не відновлюються функції руки, пальці не згинаються, не сходить набряк, а в руці залишаються осколки.